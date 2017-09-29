القاهرة (د ب أ)

أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة توقف حركة الطيران بين مصر وكردستان العراق بداية من مساء اليوم الجمعة وإلى أجل مسمى، تنفيذا لتعليمات سلطات الطيران المدني العراقية، بوقف كل الرحلات إلى كردستان العراق.

وقالت المصادر إن شركات طيران مصر للطيران والخطوط العراقية وطيران النيل (شركة طيران مصرية خاصة) كانت تسير رحلات بين القاهرة، وكل من مطاري إربيل والسليمانية، شمال العراق، وتم وقف هذه الرحلات استجابة لتعليمات سلطات الطيران المدني العراقية، بعد قيام إقليم كردستان العراق بإجراء استفتاء للانفصال عن العراق.

وأضافت المصادر أن آخر رحلة وصلت إلى القاهرة من مطار السليمانية كانت للخطوط العراقية صباح اليوم الجمعة، وغادرت إلى السليمانية قبل ظهر اليوم الجمعة.

وتوقفت حركة الطيران الدولي من إقليم كردستان وإليه، مساء الجمعة، بعد أن فرضت الحكومة العراقي المركزية في بغداد حظرا ردا على تصويت الإقليم على استفتاء الاستقلال.

وأشارت قناة السومرية العراقية على موقعها على الانترنت اليوم إلى أن مجلس الوزراء العراقي أمهل يوم الثلاثاء الماضي إقليم كردستان حتى مساء اليوم الجمعة لإخضاع عمل مطارَي أربيل والسليمانية لرقابة وإشراف السلطات الاتحادية، وقرر حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم في حال عدم تنفيذ ذلك، فيما وجه بغلق المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية كافة التي تستخدم للعبور بين كردستان ودول الجوار.