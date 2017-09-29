أخبار عاجلة

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مقتل 11 مسلحاً من الحوثيين وقوات صالح في شرق اليمن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل 11 مسلحاً من الحوثيين وقوات صالح في شرق اليمن

06:20 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

مقتل 11 مسلحاً من الحوثيين وقوات صالح في شرق اليمن

ارشيفية

صنعاء (د ب أ)

قتل 11 مسلحاً من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، اليوم الجمعة، وجرح آخرون في معارك مع قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، بمحافظة مأرب، 173 كم شمال شرق صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية موالية للجيش الحكومي، لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين، إثر هجوم شنه رجال الجيش على مواقع المليشيات (الحوثيون وقوات صالح)، في منطقة هيلان، بمديرية صرواح، غرب مأرب.

وبحسب المصادر، فقد تمكن رجال الجيش من تحرير عدد من التباب، في حين لا تزال المعارك مستمرة بين الطرفين بشكل عنيف.

وذكرت المصادر أن المعارك أسفرت عن مقتل 11 مسلحاً من "المليشيات" واصابة آخرين، لم تحدد حصيلتهم، إلى جانب مقتل اثنين من رجال الجيش واصابة ثلاثة آخرين.

وتعتبر مديرية صرواح آخر معاقل الحوثيين وقوات صالح في محافظة مأرب النفطية، في حين تسيطر قوات الجيش الحكومي والمسنودة بقوات التحالف العربي على باقي أجزاء المحافظة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قوات الجيش اليمني تتقدم نحو مواقع جديدة في محافظة حجة

    أخبار

  • سنغافورة تحذر من تنامي التشدد بعد لمقاتل داعشي

    أخبار

  • الجيش اليمني يعلن مقتل 12 مسلحًا من الحوثيين

    أخبار

  • مقتل وإصابة 14 عنصرا من الحوثيين وقوات صالح في تعز

    أخبار

إعلان

4690d2e0ea.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا