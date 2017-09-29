مقتل 11 مسلحاً من الحوثيين وقوات صالح في شرق اليمن

صنعاء (د ب أ)

قتل 11 مسلحاً من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، اليوم الجمعة، وجرح آخرون في معارك مع قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، بمحافظة مأرب، 173 كم شمال شرق صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية موالية للجيش الحكومي، لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين، إثر هجوم شنه رجال الجيش على مواقع المليشيات (الحوثيون وقوات صالح)، في منطقة هيلان، بمديرية صرواح، غرب مأرب.

وبحسب المصادر، فقد تمكن رجال الجيش من تحرير عدد من التباب، في حين لا تزال المعارك مستمرة بين الطرفين بشكل عنيف.

وذكرت المصادر أن المعارك أسفرت عن مقتل 11 مسلحاً من "المليشيات" واصابة آخرين، لم تحدد حصيلتهم، إلى جانب مقتل اثنين من رجال الجيش واصابة ثلاثة آخرين.

وتعتبر مديرية صرواح آخر معاقل الحوثيين وقوات صالح في محافظة مأرب النفطية، في حين تسيطر قوات الجيش الحكومي والمسنودة بقوات التحالف العربي على باقي أجزاء المحافظة.