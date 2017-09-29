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"أطباء بلا حدود" تدين استهداف المستشفيات في سوريا

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مصراوي Masrawy

"أطباء بلا حدود" تدين استهداف المستشفيات في سوريا

06:16 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

الاضرار في غرفة معاينة طبية في منشأة صحية في بلدة

جنيف - (أ ف ب):

ناشدت منظمة "أطباء بلا حدود" الإنسانية، الجمعة، أطراف النزاع السوري وداعميهم بتفادي ضرب المستشفيات بعد إصابة عدد من المرافق الطبية في الأيام الأخيرة وخصوصا في محافظة إدلب.

وأفادت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا في بيان إنّ المستشفيات تغلق أبوابها في شمال غرب سوريا خصوصا في محافظة إدلب وشمال محافظة حماه، سواء جرّاء تعرّضها للقصف أو خوفًا منه، وسط تكثيف حادّ لعمليات القصف في المنطقة منذ، يوم الثلاثاء، الواقع فيه 19 سبتمبر".

وأضافت أن مستشفى حماه المركزي/شام تعرض صباح، الثلاثاء، لغارة جوية لم تسفر عن قتلى بين المرضى او الطاقم الطبي، لكنها أدت إلى توقفه عن الخدمة. كما تحدثت عن ثلاثة مستشفيات أخرى في محافظة إدلب أصيبت في 19 سبتمبر فيما أخلي مستشفيان آخران في جسر الشغور ليل 27 سبتمبر خشية استهدافها في قصف جديد.

وصرح مدير العمليات في المنظمة بريس دو لا فين في البيان "من الجلي أن المستشفيات ليست بمنأى في الوقت الحالي عن عمليات القصف التي تستهدف محافظة إدلب، وهذا أمر مشين".

وأضاف ان "الخوف يدفع بالمستشفيات إلى إغلاق أبوابها أو تقليص خدماتها، ما سيؤثّر على الجميع من مرضى وجرحى ونساء حوامل وكل من يحتاج رعاية طبية".

وتسيطر هيئة تحرير الشام التي تعد جبهة النصرة سابقاً أبرز مكوناتها، منذ 23 يوليو على الجزء الاكبر من محافظة إدلب مع تقلص نفوذ الفصائل الاخرى. وتتعرض المحافظة منذ اسبوعين لقصف مكثف مصدره القوات السورية وحليفتها الروسية، أدى الى مقتل العشرات.

لكن المحافظة واردة ضمن "مناطق خفض التوتر" الأربع التي تم الاتفاق عليها في سوريا في إطار مفاوضات أستانا منتصف ايلول/سبتمبر بين وايران، حليفتي النظام السوري، وتركيا الداعمة لفصائل معارضة.

وقالت أطباء بلا حدود في بيانها ان "على أطراف النزاع وعلى داعميهم السياسيين والماليين احترام الالتزامات الكثيرة التي تعهّدوا بها أمام الجمعية العامّة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي".

وقتل أكثر من 330 الف شخص ونزح الملايين منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.

هذا المحتوى من

AFP

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