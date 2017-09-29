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الدنمارك تنشر جنودًا مدججين بالسلاح لحماية "كنيس كوبنهاجن"

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مصراوي Masrawy

الدنمارك تنشر جنودًا مدججين بالسلاح لحماية "كنيس كوبنهاجن"

06:13 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

مسؤول في الطائفة اليهودية في كوبنهاغن يصافح جنديا

كوبنهاجن - (أ ف ب):

نشرت سلطات الدنمارك جنودًا، الجمعة، أمام السفارة الإسرائيلية وكنيس كوبنهاجن (المعبد اليهودي) الذي تعرض عام 2015 لهجوم أوقع قتيلاً.

وقالت السلطات إن نشر عسكريين بسلاحهم في شوارع العاصمة الدنماركية، في سابقة منذ الحرب العالمية الثانية، ليس ناجما عن تزايد التهديدات بل غرضه تعويض قوات الشرطة التي تواجه ضغوطا في عملها، بالتزامن مع الاحتفالات اليهودية بـ"يوم الغفران"

وتمركز جنود مدججون بالسلاح منذ، صباح الجمعة، في شارع كريستالجراد، حيث يوجد الكنيس اليهودي.

ويبدأ اليهود إحياء مناسبة يوم الغفران ويصومون خلاله من عصر الجمعة إلى مساء السبت.

وتخضع مؤسسات اليهود في كوبنهاجن لحراسة مشددة منذ 14 فبراير 2015 حين هاجم شاب دنماركي، 22 عاما، من أصل فلسطيني ينتمي لتنظيم جهادي مركزًا ثقافيًا كان ينظم نقاشا حول الدين وحرية التعبير وقتل في الهجوم السينمائي فين نورجارد، 55 عاما.

ومساء اليوم ذاته هاجم عمر الحسين الكنيس في كوبنهاجن وقتل يهوديا عمره 37 عاما كان يتولى الحراسة اثناء مناسبة دينية. كما اصاب شرطيان بجروح قبل ان يتم قتله.

وتم نشر ما مجموعه 160 جنديا لمدة ستة اشهر على الاقل في كوبنهاجن.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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