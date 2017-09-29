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مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: فرعون موسى مصري واسمه ليس معروفًا

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مصراوي Masrawy

مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: فرعون موسى مصري واسمه ليس معروفًا

06:07 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: فرعون موسى مصري واسمه ليس معروفًا

الإسكندرية - (أ. ش. أ):

أكد الدكتور الحسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أن فرعون إبان بعثة نبي الله موسى كان مصريًا ولكن لم يتم حتى الآن التعرف عليه وتحديد اسمه، نافيًا ما تردد مؤخرًا من مزاعم بأن فرعون موسى من خراسان (منطقة تشمل أجزاء من إيران وأفغانستان).

وأوضح عبد البصير، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن هذه المزاعم ليس لها أي أساس من الصحة، ولا يوجد ما يؤيدها من الأدلة الأثرية والتاريخية بين جميع علماء المصريات في مصر والعالم كله.

ونفى عبد البصير، صحة ما جاء في تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بأن فرعون موسى لم يكن مصريًا وكان من منطقة "خراسان" وأن يكون اسمه "وليد بن ريان أو مصعب بن الوليد" استنادًا إلى كتابات بعض المؤرخين مثل: ابن منظور والفيزوز آبادي والفيومي.

وقال: إن فرعون موسى لم يَذكر القرآن الكريم اسمه كي تكون سيرته عبرة لأي طاغية في كل زمان ومكان، مناشدًا غير المتخصصين في التاريخ القديم وعلم المصريات، عدم الخوض في تلك المشاكل الشائكة دون استشارة المختصين.

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