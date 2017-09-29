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الاتحاد الرياضي: 13 ألف لاعب مثلوا 220 شركة في الدوري

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الاتحاد الرياضي: 13 ألف لاعب مثلوا 220 شركة في الدوري الاتحاد الرياضي: 13 ألف لاعب مثلوا 220 شركة في الدوري

التحرير

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قال حسني غندر، رئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات، إن إجمالى عدد المشاركين في بطولة الجمهورية للشركات هذا العام بلغ 16 ألفا و374 مشاركا، منهم 13 ألفا و573 رياضيا يمثلون 220 شركة.

وذكر غندر أن الشركة الشرقية فازت بالمركز الأول، وشركة السكر والصناعات بالمركز الثاني، وهيئة قناة السويس بالثالث، وعلى مستوى منافسات الثقافة والفنون، فازت الشركة الشرقية بالمركز الأول، وشركة السكر والصناعات بالثاني، فيما حصدت شركة غزل المحلة المركز الثالث.

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وأضاف أنه على صعيد مستوى منافسات صناع الأمل والإبداع، جاء بالمركز الثالث بنك القاهرة، والمركز الثاني المصرية للاتصالات، والأول الشركة الشرقية.

يذكر أن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، شهدا، اليوم الجمعة، ختام بطولة الجمهورية للشركات في دورتها الخمسين المقامة بمحافظة بورسعيد في الفترة من 15 إلى 29 سبتمبر الجاري، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بالمجمع الرياضي ببورسعيد.

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التحرير

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