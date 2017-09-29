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استجابة لـ«التحرير».. شيخ الأزهر يتكفل بعلاج «مريضة الزهراء»

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استجابة لـ«التحرير».. شيخ الأزهر يتكفل بعلاج «مريضة الزهراء» استجابة لـ«التحرير».. شيخ الأزهر يتكفل بعلاج «مريضة الزهراء»

التحرير

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قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلف رئيس جامعة الأزهر ونوابه وعمداء كليات الطب بالتوجه فورًا إلى مستشفى الزهراء الجامعي؛ للوقوف على حالة المريضة أسماء، التي حدثت لها مضاعفات وفقدت جنينها، واتخاذ ما يلزم فورًا من توفير أعلى رعاية طبية، ولو اقتضى الأمر نقلها للعلاج فى أى مستشفى أخرى على نفقة الأزهر .

وأوضح شومان فى تصريحات له ، أنه كلف بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على حقيقية الأمر، وما تم منذ دخولها المستشفى حتى تاريخه واتخاذ مايلزم تجاه المقصرين، كما كلف بالمتابعة لحظة بلحظة وإطلاعه على كافة التطورات، وعلى الفور انتقلت قيادات الجامعة إلى هناك.

وكانت التحرير، نشرت موضوع بعنوان «الدود يأكلها حية».. أسماء خضعت للولادة ففقدت طفلها ودخلت في غيبوية بـ«الزهراء الجامعي» والذي تناول حالة أسماء الحرجة.

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التحرير

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