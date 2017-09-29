«تنظيم الاتصالات»: رفضنا مقترح شركات المحمول بزيادة كروت الشحن

التحرير

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قال الدكتور سيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما يخص زيادة أسعار كروت الشحن، إن الشركات تقدمت بطلب للجهاز لزيادة أسعار الكروت بسبب زيادة تكاليف التشغيل عليهم بأكثر من 50% بسبب تعويم الجنيه، وزيادة أسعار البنزين والكهرباء، مؤكداً أنه من حق الشركات المطالبة بهذه الزيادة.

وتابع قائلاً في تصريحاته لـ"التحرير": "إن الجهاز قام بدراسة الطلبات التي تقدمت بها الشركات والمقترحات بشأن الزيادة المقترحة، وبناء على ذلك أصدر الجهاز قرارا يطبق من اليوم بأسعار كروت الشحن الجديدة والتي خصمت من قيمة الرصيد المتاح في الكارت مع خفض ثمنه".

وجاءت أسعار كروت الشحن كالتالي:

سعر كارت فئة 5 جنيهات بـ5 جنيهات فقط بدلاً من 5.5 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 3.5 جنيه بدلاً من 5.20 جنيه.

وسعر كارت فئة 10 جنيهات بـ10 جنيهات فقط بدلا من 11 جنيها، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 7 جنيهات بدلاً من 10.40 جنيه.

وسعر كارت فئة 15 جنيها بـ15 جنيهًا فقط بدلاً من 16.5 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 10.5 جنيه بدلاً من 15.60 جنيه.

وسعر كارت فئة 25 جنيهًا بـ25 جنيها فقط بدلاً من 27.5 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 17.5 جنيه بدلاً من 26 جنيها.

وسعر كارت فئة 50 جنيها بـ50 جنيها فقط بدلاً من 55 جنيها، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 35 جنيهًا بدلاً من 52 جنيها.

وسعر كارت فئة 100 جنيه بـ100 جنيه فقط بدلاً من 110 جنيهات، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 70 جنيهًا بدلاً من 104 جنيهات.

وسعر كارت فئة 200 جنيه بـ200 جنيه فقط بدلاً من 220 جنيها، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 140 جنيهًا بدلاً من 208 جنيهات.

وأن يحصل على العميل على 70% من قيمة أي شحن "على الطاير".

وأوضح نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الشركات كانت قد تقدمت بمقترح برفع سعر الكارت على سبيل المثال فئة 10 جنيهات إلى 13 جنيها بدلاً من 11 جنيها حاليا، على أن يمنح العميل رصيدا بقيمة 10 جنيهات ونصف، ولكن الجهاز رفض هذا المقترح لكونها زيادة كبيرة على العميل أن يتحملها.

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وقال عزوز إن الجهاز أصدر القرار بشكل أسعار كروت الشحن الجديدة حتى تستفيد الشركات من الزيادة وتستطيع استكمال تطوير شبكاتها لتقديم جودة خدمة عالية للعملاء، فضلاً عن منحها الفرصة لبناء محطات جديدة في المناطق العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية، وهو الأمر الذي يتطلب زيادة استثمارات وهي لن تتحقق دون وجود عائدات مجدية.

وفيما يخص موافقة الشركات على قرار الجهاز بالأسعار الجديدة، قال إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المنظم للسوق ويصدر قراراته وعلى الشركات تنفيذها، وفي حالة المخالفات تطبق غرامات وفقا للتراخيص الممنوحة لهم.

وأكد الدكتور سيد عزوز أن أكثر من 80% من عملاء الكارت يعتمدون على الباقات، والأسعار الجديدة للكروت لم تقترب من العروض الترويجية التي تقدمها الشركات للعملاء، حتى لا يتأثر العميل سلبًا بزيادة كروت الشحن بشكل كبير.

وبدأت شركات المحمول الأربع في التعامل مع الأسعار الجديدة لكروت الشحن، بإطلاق عروض جديدة للعملاء بعضها زيادة في حجم الرصيد وبعضها يضاعف سعات باقات الإنترنت على تكنولوجيا الجيل الرابع الذي تم إطلاقه رسمياً بالأمس، بحضور وزير الاتصالات و19 وزيرا من الحكومة وقيادات شركات الاتصالات في مصر.