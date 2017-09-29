العثور على مقبرة جماعية لقتلى من تنظيم "داعش" في العراق

بغداد - (أ ف ب):

عثرت القوات العراقية على مقبرة جماعية غرب مدينة الموصل في شمال العراق، تضم جثثا لعناصر من تنظيم "داعش" يرجح أنهم قتلوا بقصف جوي قبل أشهر، وفق ما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس، الجمعة.

وقال قائم مقام قضاء تلعفر عبد العال عباس في اتصال هاتفي مع فرانس برس: "هذه هي المقبرة الاولى من نوعها لعناصر داعش يعثر عليها في تلعفر" على بعد 70 كيلومترا غرب مدينة الموصل التي استعادتها القوات العراقية في يوليو وطردت منها تنظيم "داعش" إثر معارك شرسة تخللتها عمليات قصف جوي كثيفة نفذتها قوات التحالف بقيادة واشنطن.

وأضاف: "كان التنظيم يرمي جثث قتلاه وضحاياه في حفرة عميقة وكبيرة جدا تسمى ’علو عنتر وتبعد سبعة كيلومترات شمال تلعفر".

وقال مسوؤل اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد ابراهيم البياتي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان عدد الجثث التي عثر عليها في الحفرة تصل الى "40 جثة تعود لعناصر تنظيم داعش".

وأوضح مصدر أمني أنه عثر على المقبرة خلال عمليات التفتيش والتطهير في مركز قضاء تلعفر والمناطق المحيطة به، مرجحا "مقتلهم بضربة جوية قبل أشهر وليس خلال معركة تحرير تلعفر، كما تشير بعض التواريخ المكتوبة على الشواهد".

واستعادت القوات العراقية قضاء تلعفر في 31 أغسطس، وأعلنت بسط كامل سيطرتها على محافظة نينوى في شمال البلاد.

وقال المصدر الأمني ان "القتلى من الجنسين، وبعضهم أجنبي من جنسيات روسية أو شيشانية أو تركية، بحسب حروف مكتوبة باللغة اللاتينية او الانكليزية فوق شواهد قبورهم".

وخسر "داعش" معظم المناطق التي سيطر عليها في شمال وغرب العراق في 2014، وتنفذ القوات العراقية حاليا عمليات عسكرية ضد آخر معقلين له في قضاء الحويجة (شمال) وفي منطقة القائم قرب الحدود السورية (غرب).