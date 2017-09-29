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شركتا طيران ألمانية تلغيان رحلاتهما إلى كردستان العراق

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مصراوي Masrawy

شركتا طيران ألمانية تلغيان رحلاتهما إلى كردستان العراق

05:55 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

شركتا طيران ألمانية تلغيان رحلاتهما إلى كردستان العراق

إربيل (د ب أ)
ألغت شركتا لوفتهانزا وجرمانيا الألمانيتان للطيران اليوم الجمعة رحلاتهما إلى منطقة الأكراد بشمال العراق بسبب الحظر الجوي الذي فرضته المركزية على الرحلات المتوجهة إلى هناك.

وذكرت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الجمعة أنه بالإضافة إليها ألغت الخطوط الجوية النمساوية كذلك جميع رحلاتها إلى إربيل خلال اليومين المقبلين.

أما شركة جرمانيا الألمانية للطيران فقد أعلنت أمس الخميس أنها لن تسير رحلات جوية إلى مطارات شمال العراق بكل من إربيل والسليمانية حتى إشعار آخر.

وتوقفت حركة الطيران الدولي من إقليم كردستان وإليه، مساء الجمعة، بعد أن فرضت الحكومة العراقي المركزية في بغداد حظرا ردا على تصويت الإقليم على استفتاء الاستقلال.

وأشارت قناة السومرية العراقية على موقعها على الانترنت اليوم إلى أن مجلس الوزراء العراقي أمهل يوم الثلاثاء الماضي إقليم كردستان حتى مساء اليوم الجمعة لإخضاع عمل مطارَي أربيل والسليمانية لرقابة وإشراف السلطات الاتحادية، وقرر حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم في حال عدم تنفيذ ذلك، فيما وجه بغلق المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية كافة التي تستخدم للعبور بين كردستان ودول الجوار

كان الأكراد في شمال العراق صوتوا يوم الاثنين الماضي في استفتاء عام وبأغلبية كبيرة على الاستقلال عن دولة العراق، إلا أن الحكومة المركزية رفضت هذا التصويت ولم تعترف بنتائجه.

كما أعلنت شركات أخرى مثل الخطوط الجوية التركية، وخطوط للطيران والخطوط القطرية واللبنانية (إم إي أيه) مبدئيا عن وقف رحلاتها إلى منطقة الأكراد بشمال العراق.

 

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