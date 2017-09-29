أمريكا تسحب دبلوماسيين من كوبا بسبب مشاكل صحية غامضة

واشنطن (دب ا)

أعلنت الولايات المتحدة أنها سوف تسحب أكثر من نصف أفراد بعثتها الدبلوماسية في كوبا بعد إصابة 21 منهم بمشاكل صحية غامضة في الأشهر الأخيرة.

وقال مسؤولون أمريكيون اليوم الجمعة ان السفارة ستظل مفتوحة للوفاء بالمهام الدبلوماسية الاساسية، وتقديم خدمات الطوارئ، ولكن سيجري تعليق معالجة التأشيرات الروتينية.

وأصدرت الولايات المتحدة تحذيرا من السفر، وحثت جميع المواطنين الامريكيين على تجنب السفر الى كوبا.

وقال المسؤولون إن الدبلوماسيين عانوا من مشاكل صحية غامضة في أغسطس الماضي، بما في ذلك شكاوى من عدم القدرة على السمع وطنين الأذن والدوار والاحساس بالتعب والصداع وصعوبة النوم.