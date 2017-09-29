"حزب الاستقلال" البريطاني يعقد مؤتمرًا لانتخاب زعيم جديد

لندن - (د ب أ):

عقد حزب استقلال المملكة المتحدة، المتعثر، الجمعة، مؤتمرًا سنويا لانتخاب ثالث زعيم له منذ استقالة زعيمه الكاريزمي نايجل فاراج، عقب استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وأعلن حزب استقلال المملكة المتحدة أنه يرغب في استثمار المؤتمر، الذي يمتد يومين، كي "نعيد تشكيل هيئتنا في أنحاء البلاد بما يواكب التحديات التي نواجهها" و نبلور رؤيتنا إزاء بريطانيا في عهد ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وقال ستيف كراوثر، الرئيس المؤقت للحزب، في المؤتمر الصحفي: "يحركنا هدف إنهاء المهام ونتحلى بروح التحدي والتحررية ونحن ديمقراطيون"، مضيفا أن الحزب اليميني المناهض للاتحاد الأوروبي لن يتسامح مع التعصب.

ويؤمن العديد من المحللين السياسيين بأن حزب استقلال المملكة المتحدة ضعيف، حيث حصل على 2 % فقط من الأصوات في انتخابات عامة مبكرة في يونيو الماضي، ليهبط من 13 % من الأصوات في الانتخابات التي سبقتها عام 2015.

وبنى بيتر ويتل، أحد المرشحين لقيادة الحزب، الجمعة، حملته الانتخابية على رسالة مفادها أن "حزب استقلال المملكة المتحدة، يجب أن ينقذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وقال ويتل في رسالة مرتبطة بالحملة إن قوة حزب استقلال المملكة المتحدة تعني أن السير في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتم بصورة قوية، زاعما أن المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي ليس لديهم الرغبة في تحقيق ما صوت المواطنون لصالحه في الاستفتاء العام الماضي.