ميناء دمياط يستقبل 8 سفن عملاقة ويصدر 18 ألف طن يوريا

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، في الوقت الذي غادرت فيه سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة الأرصفة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2642 طن قمح، إلى جانب 87 سيارة بحمولة 4535 طن قمح، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 170225 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46771 طنًا، وشملت حركة الصادر من الميناء 18700 طن يوريا و4960 طن رمل زجاجي.