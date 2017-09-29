أخبار عاجلة

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع سائق صدمته سيارة بشرق بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع سائق صدمته سيارة بشرق بورسعيد

05:44 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

مصرع سائق صدمته سيارة بشرق بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي سائق بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الجمعة، نتيجة اصطدام سيارة به بالمنطقة الصناعية في شرق المحافظة.

واستقبل مستشفى بورفؤاد العام المدعو "محمد أنورمنسى" 17 عامًا، يعمل سائق لودر، جثة هامدة، نتيجة دهسه بسيارة أثناء تصليحه "لودر" يعمل عليه بمنطقة شرق التفريعة.

جرى وضع الجثة بمشرحة مستشفى بورفؤاد العام تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع 4 وإصابة 8 آخرين في حادثين بصحراوي بني سويف

    أخبار

  • مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة في سوهاج

    أخبار

  • مصرع طفلين وإصابة والديهما في حادث بطريق "رأس غارب - الزعفرانة"

    أخبار

  • بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص ببورسعيد

    أخبار

إعلان

2ba96ed5b5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة