مصرع سائق صدمته سيارة بشرق بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي سائق بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الجمعة، نتيجة اصطدام سيارة به بالمنطقة الصناعية في شرق المحافظة.

واستقبل مستشفى بورفؤاد العام المدعو "محمد أنورمنسى" 17 عامًا، يعمل سائق لودر، جثة هامدة، نتيجة دهسه بسيارة أثناء تصليحه "لودر" يعمل عليه بمنطقة شرق التفريعة.

جرى وضع الجثة بمشرحة مستشفى بورفؤاد العام تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.