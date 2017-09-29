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الحشد الشعبي يحرر عدة مناطق بالحويجة من قبضة داعش

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مصراوي Masrawy

الحشد الشعبي يحرر عدة مناطق بالحويجة من قبضة داعش

05:46 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

الحشد الشعبي يحرر عدة مناطق بالحويجة من قبضة داعش

قوات الحشد الشعبي العراقية - ارشيفية

بغداد (أ ش أ)

ذكرت منظمة بدر التابعة لقوات الحشد الشعبي العراقية أنها تمكنت من السيطرة بالكامل على منطقة وادي الحاوي شمال قضاء بعقوبة وقريتين ضمن عمليات تحرير الحويجة من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضافت المنظمة ـ في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أنه تمت السيطرة على وادي الحاوي والوديان المحيطة به بالكامل في المحور الجنوبي لعمليات تحرير الحويجة.

وتابعت أن القوات الحشد الشعبي بالاشتراك مع قوات الجيش العراقي مستمرة في التقدم باتجاه ناحية الرشاد جنوب شرق الحويجة ، ونوهت بأنه تم تحرير قرى العبرات والشجرة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن ، في وقت سابق اليوم ، انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة والمناطق المحيطة بها إلى غرب كركوك، مؤكدا أن القضاء على تنظيم داعش الإرهابي بات قريبا جدا.

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