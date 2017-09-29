حماس تنفى إلقاء القبض على خلية تابعة لها في ليبيا

غزة - (د ب أ):

نفت حركة الإسلامية "حماس"، الجمعة، إلقاء القبض على خلية تابعة لها في ليبيا، كما صرح مسؤول قضائي ليبي.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في بيان إن حديث الصادق الصور، رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي في طرابلس، عن إلقاء القبض على خلية تابعة لحماس عار عن الصحة تماما".

وأضاف برهوم: "نستغرب الزج باسم الحركة في المعترك الليبي الداخلي، وليست هذه هي المرة الأولى التي يزج بها اسم حماس في المعترك الليبي وغيره، بهدف النيل من الحركة وضرب مصداقيتها، وتشكيك شعوب المنطقة المتعاطفة مع المقاومة، وعمق فلسطين الاستراتيجي فيها".

وأكد برهوم: "سياسة تعتمد على عدم التدخل مطلقا في شؤون أي دولة عربية أو غيرها، ومقاومتنا تتجه نحو فلسطين، وصراعنا فقط مع العدو الصهيوني، وفي داخل فلسطين".

وأضاف: "حماس تتمنى لليبيا وشعبها السلامة والوحدة والأمن والأمان والازدهار حتى تكون قوة دعم لقضية فلسطين".