السومرية نيوز: قرار حظر الطيران الدولي بكردستان يدخل حيز التنفيذ

بغداد (أ ش أ)

ذكرت قناة السومرية نيوز العراقية أن حركة الطيران الدولي من إقليم كردستان العراق وإليه قد توقفت، مساء الجمعة، بعد أن فرضت الحكومة المركزية حظرا ردا على تصويت الإقليم على استفتاء الاستقلال.

وأشارت القناة إلى أن مجلس الوزراء أمهل إقليم كردستان حتى مساء اليوم لإخضاع عمل مطاري أربيل والسليمانية لرقابة وإشراف السلطات الاتحادية، وفي حال عدم تنفيذ ذلك سيتم حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم، بالإضافة إلى غلق المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية كافة التي تستخدم للعبور بين كردستان ودول الجوار.