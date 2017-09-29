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إسبانيا تمنع تسليم صحفي سويدي من أصل تركي إلى أنقرة

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مصراوي Masrawy

إسبانيا تمنع تسليم صحفي سويدي من أصل تركي إلى أنقرة

05:41 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

إسبانيا تمنع تسليم صحفي سويدي من أصل تركي إلى أنقرة

إسبانيا

مدريد (أ ش أ)

أعلنت الإسبانية اليوم الجمعة أنها لن تسلم مراسل وكاتب سويدي- تركي إلى تركيا كان قد ألقي القبض عليه الشهر الماضي في إسبانيا بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها أنقرة حول مزاعم صلته بالإرهاب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسبانية إينيجو مينديز دي فيجو -حسبما ذكرت (إيه بي سي) نيوز الأمريكية- إنه وفقا للقانون الإسباني، لا يمكن تسليم شخص تم منحه صفة لاجئ، موضحا أن السويد منحت الصحفي حمزة يالشين حق اللجوء السياسي مرتين، ثم تم منحه الجنسية السويدية بعد ذلك في عام 2006.

بدورها، أعربت وزيرة خارجية السويد مارجوت فالستروم - في بيان اليوم - عن ترحيبها بالقرار الإسباني الذي يقضي بعدم تسليم حمزة يالشين إلى تركيا، مضيفة أن يالشين الذي فر إلى السويد في عام 1984، هو حر الآن ويمكنه العودة إلى عائلته.

جدير بالذكر أنه تم إلقاء القبض على يالشين (البالغ من العمر 59 عاما) في 3 أغسطس في مدينة برشلونة، ولكن تم إطلاق سراحه بشكل مشروط أمس الخميس بقرار من المحكمة الوطنية. وكانت منظمة مراسلون بلا حدود، قد طالبت - في وقت سابق - بالإفراج عنه، مضيفة أن اعتقاله تعد محاولة من تركيا لإسكات الأصوات المعارضة.

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