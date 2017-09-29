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أمريكا تسحب دبلوماسيين من كوبا بسبب مشاكل صحية غامضة

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مصراوي Masrawy

أمريكا تسحب دبلوماسيين من كوبا بسبب مشاكل صحية غامضة

05:39 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

واشنطن - (دب أ):

أعلنت الولايات المتحدة أنها سوف تسحب أكثر من نصف أفراد بعثتها الدبلوماسية فى كوبا بعد إصابة 21 منهم بمشاكل صحية غامضة فى الأشهر الأخيرة.

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مصراوي Masrawy

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