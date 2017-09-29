لافروف: ترامب مهتم بتطبيع العلاقات مع روسيا

موسكو (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن لافروف التقى في موسكو وفدا من الخبراء الأمريكيين برئاسة رئيس مركز المصلحة الوطنية ديمتري سيميس، اليوم الجمعة.

وأشار الخبير السياسي الأمريكي إلى أن ترامب انتخب رئيسا للولايات المتحدة رغم مواقفه الايجابية الواضحة تجاه روسيا. وأن هذه الحقيقة تثبت وجهة نظر لافروف التي تفيد بأنه على الرغم من توتر العلاقات بين البلدين فإنها ليست ميؤوسا منها.

وقال لافروف "لهذا السبب قلت إنني مسرور لأنه بالإضافة إلى الزعيم هناك أشخاص آخرين مهتمون بتحسين علاقاتنا".

وأضاف "إن الرأي المتعمق لمجتمع الخبراء سيكون مفيدا للغاية".

وعلى صعيد آخر، نفى سيميس أي محاولات لاتهام موسكو بجميع الأحداث السلبية التي تحدث في الولايات المتحدة قائلا "إننا ندين محاولات اتهام روسيا بأن آى أمور سلبية تحدث في الولايات المتحدة".