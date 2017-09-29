وزير البيئة يفتتح الجلسة الرسمية للاجتماع الـ18 لصندوق المناخ الأخضر غدًا

القاهرة- (أ ش أ):

يفتتح وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، غدا السبت، الجلسة الرسمية للاجتماع الـ18 لصندوق المناخ الأخضر، الذي يناقش ما يقرب من 16 مشروعا مقدما لدول إفريقيا وأمريكا اللاتينية والدول الأقل نموا، ويهدف لتعديل سياسات عمل الصندوق لتسهيل نفاذ الموارد التمويلية في مجال التصدي لظاهرة التغيرات المناخية.

ويأتي هذا الاجتماع في توقيت مهم وفاصل، حيث يسبق عقد اجتماع الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، والمزمع عقده بمدينة بون الألمانية في نهاية شهر أكتوبر القادم، خاصة لما يمثله صندوق المناخ الأخضر من آلية تمويلية للدول النامية لتنفيذ مشروعات في مجالي التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتحقيق التزاماتها باتفاق باريس للمناخ.