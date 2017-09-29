5 علامات تشير للإصابة بسرطان المبيض

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تهاجم أنواع عديدة من السرطان أجسام البشر يوميا، وبخلاف المجموعة الأشهر من المرض، والتي في الغالب تصيب الدم أو الثدي لدى النساء والبروستاتا عند الرجال، بدا واضحًا بروز سرطان المبيض لدى الجنس الناعم في السنوات الأخيرة، خاصة بين الفئات العمرية الشابة والمتوسطة.

ويقدم موقع "هوم بي تي" مجموعة من العلامات التي تؤكد الإصابة بسرطان المبيض، والتي يجب أن تتوجه المرأة للطبيب فورا حال اكتشاف أي منها.

آلام الحيض

يتزامن الحيض لدى المرأة مع آلام معروفة تشعر بها المرأة وتستطيع تمييزها عن غيرها، إلا أن تكرار ذلك لأكثر من 8 مرات شهريًا، قد يستدعي القلق من الإصابة بسرطان المبيض، وحينها يجب التوجه فورا لزيارة الطبيب.

الإجهاض

قد يكون عدم الإنجاب ناتجا عن عوامل طبية وأخرى خلقية في جسد الرجل والمرأة، لكن حال حدوث حمل وإجهاض لأكثر من مرتين في الشهر الرابع والخامس، فإن ذلك يعني ضرورة التوجه للطبيب للتأكد عبر الفحوصات اللازمة من عدم الإصابة بسرطان المبيض.

البول

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عادة ما يصاحب المرأة آلام بول أثناء الحمل، إلا أن اكتشاف أوجاع مماثلة أثناء عملية الإخراج قد يكون مدعاة للشك في إصابة الجسم بسرطان المبيض، خاصة أنه يؤثر بشكل فعلي على حجم عنق الرحم بالشكل الذي يجعله ممثلا للضغط على المثانة بشكل واضح.

المرحلة العمرية

تتعزز خطر الإصابة بسرطان المبيض في الفئات العمرية الشابة والمتوسطة، والتي تبدأ من 25 عاما وحتى سن الـ50، وهي الفترة التي تكون المرأة خلالها أكثر عرضة للإصابة بالمرض الخطير.

الحمل

قد لا يؤثر المرض بشكل واضح على الحمل في بعض الأحيان، إلا أن كثرة النزيف المصاحب للأشهر الستة الأولى، قد يستدعي إجراء بعض الفحوصات الطبية والأشعة لمعرفة ما إذا كان هناك بعض الخلايا المصابة من عدمها.