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إحالة فتاة متهمة بقتل طفلتها من علاقة غير شرعية لجنايات الجيزة

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مصراوي Masrawy

إحالة فتاة متهمة بقتل طفلتها من علاقة غير شرعية لجنايات الجيزة

05:23 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

إحالة فتاة متهمة بقتل طفلتها من علاقة غير شرعية لجنايات الجيزة

محكمة الجيزة

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار وائل الدرديري، اليوم الجمعة، بإحالة فتاة ألقت بطفلتها التي جاءت من علاقة غير شرعية من الطابق الرابع إلى محكمة الجنايات .

وأعد حسين عامر مدير نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية أمر الاحالة والذي تضمن تهمة القتل العمد للطفلة .

وكشفت التحقيقات أن المتهمة والبالغة من العمر 17 عاما بإلقاء طفلتها الرضيعة من الطابق الرابع مما أدى لوفاتها لإلصاق التهمة بجيرانها في مدينة السادس من أكتوبر.

وكان قد تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا من الأهالي بقيام سيدة بإلقاء نجلتها من شرفة الشقة سكنها بمنطقة مساكن عثمان.

وكشفت التحريات أن المتهمة ألقت ابنتها التي كانت تبلغ من العمر سنة ونصف من شرفة الطابق الرابع ما أدى إلى وفاتها.

وأفادت التحريات بأن المتهة سيئة السمعة وأن زوجها محبوس على ذمة إحدى القضايا.

وأوضحت أن المتهمة يشتبه في ممارستها الرزيلة وأن الطفلة نتاج علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص.

أحيلت الزوجة المتهمة إلى نيابة الأحداث التي قررت إحالتها للمحاكمة الجنائية.

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