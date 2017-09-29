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رئيس "شباب النواب" يطالب العالم بتفيذ رؤية مصر لإنقاذ مسلمي الروهينجا

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مصراوي Masrawy

رئيس "شباب النواب" يطالب العالم بتفيذ رؤية لإنقاذ مسلمي الروهينجا

05:35 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

محمد فرج عامر

القاهرة- (أ ش أ):

حث النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المجتمع الدولي على تفيذ رؤية مصر لإنقاذ مسلمي الروهينجا من القتل وسفك الدماء.

وطالب عامر- في بيان له اليوم الجمعة- المجتمع الدولي بأن يسارع ويأخذ برؤية مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح التي طرحها السفير عمرو أبوالعطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة مجلس الأمن التى عقدها بمبادرة مصرية في ضوء عضوية مصر بمجلس الأمن ليتم الضغط على حكومة ميانمار لوقف الأعمال العسكرية فوراً فى إقليم (راكين)، وضرورة السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين من الروهينجا دون إبطاء، وضمان حق عودتهم إلى ديارهم آمنين ووقف أعمال القتل وسفك الدماء والتشريد لمسلمي الروهينجا.

وقال عامر، إن رؤية مصر تجاه هذه المأساة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة فى تاريخ البشرية دعا إليها أيضا سكرتير عام الأمم المتحدة، وشهدت توافقاً حولها من أغلبية أعضاء مجلس الأمن تأييدا للدور الرائد والمحوري الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

كما طالب عامر بتنفيذ المطلب المصري بوضع خارطة طريق لتنفيذ تلك المطالب بواسطة الأمم المتحدة، مشيدا بالدور الذى قام به الأزهر الشريف تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، للتقريب بين فئات وطوائف سكان إقليم "راكين" حقنا للدماء.

هذا المحتوى من

Asha

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