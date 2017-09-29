كيف أثرت المقاطعة العربية لقطر على طلابها في مصر؟

كتب- محمد قاسم:

كشف الدكتور حسام الملاحي، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، أن بعض الطلاب القطريين الذين يدرسون الوافدين للدراسة بالقاهرة تخلفوا عن امتحانات نهاية العام، بسبب أزمة التأشيرات.

كان مجلس جامعة القاهرة قرر أمس الخميس، تأجيل موعد امتحانات الطلاب القطريين بكلية الحقوق، والمتخلفين بسبب أزمة التأشيرات، إلى دور يناير المقبل.

وقال الملاحي في تصريحات لمصراوي، إن نحو 4 آلاف طالب وطالبة قطريين يدرسون في كليات حكومية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وفي كليات الشرطة والحربية والأزهر والجامعات الخاصة، مؤكدًا أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لم يؤثر على وضع الطلاب القطريين الدارسين في مصر.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا عقب قطع العلاقات بعدم المساس بالطلاب القطريين في مصر.

وفي شهر يوليو الماضي، قررت مصر تطبيق تأشيرة مسبقة على دخول المواطنين القطريين والدبلوماسيين والشخصيات الهامة الأخرى إلى البلاد، فيما استثنت الأزواج والزوجات وأبناء وبنات المصريين، والطلاب القطريين الدارسين في الجامعات الحكومية المصرية، على أن يسمح لهم بالدخول بتأشيرة سياحية من المطار لمدة 3 أشهر بعد تقنين أوضاعهم.

ولفت "الملاحي" إلى أن الوزارة والجامعات لم يقصروا تجاه الطلاب القطريين، ولا علاقة لهم في تخلف بعضهم عن الحضور لأداء امتحاناتهم، لافتًا إلى أن جامعات مثل جامعة القاهرة أجلت موعد امتحاناتهم إلى يناير المقبل كفرصة ثانية لهم.

وشدد: "التعليم في مصر مفتوح لكافة الأفراد وكافة العرب"، لافتًا إلى أنه تم فتح باب التقدم للطلاب الوافدين بينهم القطريين في شهر مايو الماضي للعام الدراسي 2017-2018، عبر الموقع الخاص بمنظومة تنسيق الطلاب الوافدين الجديد (https://wafeden.gov.eg).

وكانت مصر، بالإضافة إلى السعودية والإمارات والبحرين قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو الماضي بدعوى دعمها للإرهاب وعلاقاتها الوطيدة بإيران. ولم تنجح حتى الآن الجهود الدبلوماسية الدولية والوساطة الكويتية من حل تلك الأزمة التي تعد الأسوأ التي تضرب الخليج منذ سنوات.