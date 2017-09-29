الرئيس الأفغاني يدين تفجيرا انتحاريا استهدف مسجدا للشيعة
الرئيس الأفغاني يدين تفجيرا انتحاريا استهدف مسجدا للشيعة
05:33 م الجمعة 29 سبتمبر 2017
القاهرة (مصراوي)
أدان الرئيس الأفغاني أشرف غني التفجير الانتحاري الذي وقع في وقت سابق اليوم الجمعة خارج أحد المساجد الشيعية في العاصمة كابول والذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.
وقال غاني -في بيان نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية مقتطفات منه- إن الإرهابيين استهدفوا المدنيين وأماكنهم المقدسة مما يدل على أنهم ضد الإنسانية والدين والإيمان.
وقالت السلطات الأفغانية إن التفجير أدى أيضا إلى إصابة 33 بجروح. وقع التفجير خارج مسجد الحسينية في وسط كابول عقب صلاة الجمعة أثناء مغادرة المصلين للمسجد.
وأعلن فرع تنظيم داعش عبر وكالة أعماق مسؤوليته عن التفجير وزعم أن ضحاياه بلغوا 50 شخصا بين قتيل وجريح. وقال التنظيم إن الانتحاري يدعى "زيد الخرساني",.
يأتي التفجير قبل يومين من إحياء ذكرى عاشوراء.
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