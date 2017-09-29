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إربيل: الطائرات العسكرية مستثناة من قرار الحظر العراقي

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مصراوي Masrawy

إربيل: الطائرات العسكرية مستثناة من قرار الحظر العراقي

05:29 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

إربيل: الطائرات العسكرية مستثناة من قرار الحظر العراقي

مطار أربيل

بغداد (أ ش أ)

قالت مديرة مطار أربيل تلار فائق اليوم الجمعة إن قرار المركزية العراقية بحظر الرحلات الجوية من وإلى إقليم كردستان العراق والذي من المقرر أن يسري مفعوله مساء اليوم لا يشمل الطائرات العسكرية الكردستانية.

وأضافت فائق -خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية- "إن حكومة إقليم كردستان لم تصدر أية تعليمات أو تعليقات بشأن قرار بغداد الذي يفيد بحظر رحلاتها الجوية"، مشيرة إلى أن القرار سيؤثر على العراقيين.

كانت وزارة داخلية إقليم كردستان قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - عدم تلقيها أي تعليمات بشأن تسليم المعابر الحدودية إلى القوات العراقية.

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