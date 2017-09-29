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لافروف : نأمل أن تتغلب الحكمة والبرجماتية في سياسة واشنطن

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مصراوي Masrawy

لافروف : نأمل أن تتغلب الحكمة والبرجماتية في سياسة واشنطن

05:26 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

لافروف : نأمل أن تتغلب الحكمة والبرجماتية في سياسة واشنطن

موسكو (أ ش أ)
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تأمل أن تتغلب البرجماتية في واشنطن، مشيرا الى أن والولايات المتحدة يتعين عليهما حل الكثير من القضايا معا.

وقال لافروف، خلال اجتماع مع مجموعة من الخبراء الامريكيين في موسكو: "نحن لا نجعل من الوضع القائم مأساة، وننظر إليه بواقعية، وندرك أن هذه المرحلة ستنتهي في يوم ما".

وأضاف : "أني على ثقة من أن الحكمة والبرجماتية ستتغلب لدى الشعب الاميركي ، حيث لدينا الكثير من المشاكل التي يجب حلها سويا".

وأشار إلى أن الطريقة، التي تتعاون بها موسكو وواشنطن في سوريا لا تخلو من المشاكل، موضحا أن هذا التعاون بالرغم من أي شيء يعد مثالا لوضع الخلافات جانبا والتركيز على الرؤى المشتركة.

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مصراوي Masrawy

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