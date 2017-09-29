الإمارات تفوز باستضافة المؤتمر الدولي للفضاء في 2020

دبي (أ ش أ)

أكد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، أن مجال علوم وأبحاث الفضاء يمثل مسارا مهما من مسارات مسيرة التنمية في الإمارات ولحجز مكان رفيع في مضمار التقدم العالمي ومن بينها استكشاف الفضاء لما لعلومه وأبحاثه من قيمة تسهم في خدمة البشرية وتحسين حياة الناس والارتقاء بجودتها.

وأوضح - في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء الإماراتية - أن النهج التطويري الطموح للإمارات يأتي ثماره يوما تلو الآخر، وأن هذا النهج تجسده أهداف "مئوية الإمارات 2071" والتي تصب في اتجاه الوصول بالإمارات إلى صدارة دول العالم المتقدمة في شتى المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والتربوية وغيرها من المسارات التنموية التي قطعت فيها الدولة أشواطا كبيرة بإنجازات نوعية متميزة ومن بينها مجال تكنولوجيا الفضاء وعلومه.

جاء ذلك بمناسبة إعلان "مركز محمد بن راشد للفضاء" فوز الإمارات باستضافة الدورة الـ 71 للمؤتمر الدولي للفضاء، وهو الأكبر من نوعه على مستوى العالم، للمرة الأولى على مستوى المنطقة منذ انطلاقه في العام 1950.

وقال بن راشد "فخور بفوز الإمارات باستضافة مؤتمر الفضاء الدولي 2020 بحضور 5000 من العلماء والرواد والمتخصصين.. إنجاز مستحق للإمارات في مجال الفضاء".

وأشار إلى إن المؤتمر سيأتي مباشرة بعد إطلاق أول مسبار عربي إسلامي يصل لكوكب المريخ... وبعد البدء أيضا في مدينة المريخ العلمية.

وقال "طموحاتنا للمستقبل لا حدود لها وأن نكون الرقم واحد ليس هدفا بعيد المنال، لأننا لا ندخر جهدا في حشد الطاقات وتشجيع المبدعين وأطلقنا المشاريع والمبادرات الداعمة للشباب والمحفزة للفكر الخلاق والمجال مفتوح أمام الجميع للمساهمة في بناء المستقبل".