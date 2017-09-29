موسكو: اتهامات البنتاجون لروسيا بتزويد طالبان بالأسلحة "غير مبنية على أي ادلة"
موسكو: اتهامات البنتاجون لروسيا بتزويد طالبان بالأسلحة "غير مبنية على أي ادلة"
05:25 م الجمعة 29 سبتمبر 2017
موسكو- (أ ش أ):
أعلنت الخارجية الروسية أن بيان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بشأن توريد روسيا أسلحة لحركة طالبان غير مبني على أي أدلة.
وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم، الجمعة، أن الجنرلات الأمريكيين يواصلون الأصرار على أمور خيالية من قبيل أن موسكو تزود حركة طالبان الأفغانية بالأسلحة الروسية، مؤكدا أن هذه الاتهامات غير مبنية على أي أدلة فعلية.
وأضافت الخارجية الروسية أن موسكو لديها انطباعا بأن الولايات المتحدة تحاول تشويه السياسة الروسية تجاه أفغانستان بهدف تشتيت انتباه المجتمع الدولي عن أخطائها العديدة، التي ارتكبتها في أفغانستان لمدة 16 عاما.
يُذكر أن واشنطن اتهمت موسكو بتزويد حركة طالبان بالسلاح، إلا أن روسيا تنفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا .
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