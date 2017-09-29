إيران تحظر على شركاتها نقل النفط من وإلى إقليم كردستان العراق

طهران- (أ ش أ):

قررت وزارة النقل الإيرانية اليوم، الجمعة، منع الشركات الإيرانية من نقل المنتجات النفطية من وإلى إقليم كردستان العراق .

وقالت الوزارة الإيرانية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن القرار يأتي نتيجة للتطورات الأخيرة وبقرار من وزارة الداخلية الإيرانية والجهات المعنية بأن يمنع منعا باتا نقل أي مواد نفطية من وإلى إقليم كردستان حتى إشعار أخر، محذرة أصحاب شركات النقل الإيرانية من التساهل بهذا القرار .

جدير بالذكر أن إيران قررت إغلاق مجالها الجوي مع إقليم كردستان بشكل كامل بعد إجراء استفتاء الإنفصال عن العراق والذي تعارضه طهران بشكل كامل.