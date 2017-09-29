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تعليق إضراب العاملين في لبنان بعد قرار الحكومة زيادة الرواتب بأثر رجعي

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مصراوي Masrawy

تعليق إضراب العاملين في لبنان بعد قرار زيادة الرواتب بأثر رجعي

05:12 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

تعليق إضراب العاملين في لبنان بعد قرار الحكومة زيادة الرواتب بأثر رجعي

بيروت- ( د ب أ ):
قرر الاتحاد العمالي العام، والهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان تعليق الإضراب الذي بدأ يوم الإثنين الماضي، و ذلك بعد قرار مجلس الوزراء اليوم الجمعة دفع الرواتب على أساس "سلسلة الرتب والرواتب" (الزيادة على الأجور بمفعول رجعي) كما أقرها مجلس النواب.

وأعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان في بيان بعد ظهر اليوم الجمعة "تعليق الاضراب في جميع القطاعات ".
من جهتها علقت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان بعد ظهر اليوم، إضرابها المفتوح وكل الإجراءات والتحركات المطلبية المتعلقة به، لا سيما التحرك الذي كانت تزمع انجازه في مطار الشهيد رفيق الحريري بيروت بإقفال الأجواء.

كما أصدر المراقبون الجويون العاملون في مطار رفيق الحريري الدولي، اليوم بياناً أعلنوا فيه عن تعليق الإضراب.

وكان إضراباً عاماً وشاملاً شلّ المؤسسات العامة في لبنان منذ الإثنين الماضي، واستمر خمسة أيام على خلفية قرار المجلس الدستوري، إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان في تموز/يوليو الماضي لتمويل "سلسلة الرتب والرواتب"، وعلى خلفية معلومات عن إمكانية أن يلجأ مجلس الوزراء الى تعليق السلسلة. وعقد مجلس الوزراء 4 جلسات خصصت لمعالجة تداعيات قرار المجلس الدستوري، كان آخرها اليوم الجمعة.

وأعلن الحريري اليوم أنه سيتم دفع الأجور على أساس "السلسلة" الجديدة كما أقرها مجلس النواب.
وأعلن التوصل الى مشروع قانون يتضمن تعديلات ضريبية، مشيراً الى إصرار الحكومة على تنفيذ السلسلة والمحافظة على الاستقرار المالي.

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