برلمان كردستان يبحث مع رؤساء الكتل الكردية الرد على قرارات الحكومة الاتحادية
برلمان كردستان يبحث مع رؤساء الكتل الكردية الرد على قرارات الحكومة الاتحادية
05:11 م الجمعة 29 سبتمبر 2017
بغداد- (أ ش أ):
أفاد مصدر كردي مطلع، اليوم الجمعة، بأن برلمان كردستان سيعقد اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي لبحث ومناقشة الرد على قرارات الحكومة الاتحادية.
وذكر مصدر في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئاسة برلمان كردستان وفي اجتماعها أمس قررت عقد اجتماع موسع مع رؤساء الكتل الكردية في البرلمان العراقي للرد على قرارات الحكومة الاتحادية المتعلقة بمطاري كردستان والمنافذ الحدودية".
وأوضح أن الاجتماع "سيناقش قرارات الحكومة وكيفية الرد عليها أو معالجتها من خلال عقد مفاوضات ومباحثات جديدة".
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