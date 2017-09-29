نادي «الاحتياجات الخاصة» بكفر الشيخ.. حصد البطولات ويعاني الإهمال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نادي "الإرادة والتحدي"، هو المتنفس الوحيد لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة كفر الشيخ، طاله إهمال المسؤولين، رغم أن أبنائه حققوا بطولات كثيرة، ورفعوا اسم مصر في المحافل الرياضية على مستوى العالم.

وليد صابر حلاوة، المدير التنفيذي بالنادي، قال إن أهم المعوقات التي يعاني منها النادي، قلة الدعم المادي، وإن الدعم الذي يأتي من المديرية أو الوزارة لا يتعدى 40 ألف جنيه سنويا، وهو مبلغ غير كاف لتغطية أنشطة النادي، موضحا أنهم مهددون بالتوقف عن المشاركة بالبطولات الرياضية حال استمرار الدعم بهذا الشكل.

وأضاف حلاوة، لـ"التحرير"، أن النادي حصل على الدوري الممتاز وكأس مصر، كما حصل فريق الصم والبكم على درع الدوري الممتاز لهذا العام، وحصد فريق ألعاب القوى المركز الثالث على مستوى الجمهورية، وفريق التنس الطاولة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن النادي به أبطال على المستوي المحلي أو العالمي، ويوجد 3 لاعبين من الصم والبكم محترفون في الدوري اليوناني، وغيرهم في الدوري الإسباني.

فيما، ذكر محمد سالم عطالله، عضو الجمعية العمومية بالنادي، أن النادي تعرض خلال العامين الماضيين للسرقة والنهب بمعرفة الإدارة السابقة، وتم تقديم كافة الإيصالات التي تثبت ذلك للرقابة الإدارية والنيابة والمحافظة، وبلغت الأموال التي تم الاستيلاء عليها 200 ألف جنيه، وتحقق النيابة الإدارية حاليًا في الأمر.

شاهد أيضا

وأشار عطالله إلى وجود مدربين تم تعيينهم بدون قرارات، واتخذت الجمعية العمومية قرارها باستبعاد المدير السابق، وأنه رفض الحساب الختامي للميزانية لوجود سرقات، ورغم ذلك فالجهة الإدارية لم تعلن رفضهم للجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابع أن ملعب النادي بحاجة لتطويره ليكون مثل بقية ملاعب مراكز الشباب، وتوفير الدعم المادي الكافي لإقامة الألعاب الرياضية والاشتراك في البطولات، خاصة أن فريق النادي مجتهد ويحقق بطولات، ومع ذلك لا يوجد اهتمام من اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بالنادي حتى أنه لم يزوره حتى الآن، ويشعر لاعبوه أنهم متجاهلون، رغم تميزهم.

من جانبه، أكد مصدر مطلع بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن المحافظ سيدعم قطاع الرياضة، خاثة نادي الإرادة والتحدي ماليا، خلال الفترة المقبلة وخصص ميزانية لذلك.