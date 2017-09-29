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هجرس: عدم طباعة الكتب الدراسية بطريقة «برايل» لآلاف الطلاب المكفوفين «كارثة»

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هجرس: عدم طباعة الكتب الدراسية بطريقة «برايل» لآلاف الطلاب المكفوفين «كارثة» هجرس: عدم طباعة الكتب الدراسية بطريقة «برايل» لآلاف الطلاب المكفوفين «كارثة»

التحرير

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أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، أن عدم قيام وزارة التربية والتعليم بطباعة الكتب الدراسية بطريقة برايل للطلاب من ذوى الإعاقات البصرية حتى الآن رغم انطلاق العام الدراسى كارثة.

وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مئات الآلاف من الطلاب المكفوفين في جميع المدارس المصرية سقطوا من حسابات الوزارة دون أدنى اكتراث، موضحة أنها تعد لاستجواب لوزير التربية والتعليم حول الواقعة وسوف تطالب فيه بتوقيع أقصى عقوبة على المتسببين.

وعبرت هجرس عن استغرابها الشديد من حدوث هذه الواقعة مع انطلاق العام الدراسى 2017/2018، الذى يواكب تخصيص الرئيس لعام 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة، لافته إلى أن الجميع توقع من الوزارة دعما أكبر للطلاب ذوى الإعاقة بداية من هذا العام، إلا أن حدوث هذه الواقعة مع بداية هذا العام الدراسى يثير الريبة.

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وتابعت: «الكتب الدراسية تحتاج إلى 3 أشهر حتى تتم طباعتها على طريقة "برايل"، والوزارة نائمة في العسل ولم يتم البدء في الطباعة حتى الآن، فهل سوف يؤجل وزير التربية والتعليم الدراسة لذوى الإعاقات البصرية ثلاثة شهور حتى يتم طباعة الكتب أم سوف يعلن رسوب هؤلاء الطلاب، وماذا نقول لهؤلاء الطلاب ولأولياء أمورهم وكيف نفسر لهم تناسى وزارة التربية والتعليم لهم؟».

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد اعترفت بعدم وصول الكتب الدراسية المطبوعة بطريقة برايل للمدارس بسبب تأخر طباعتها حتى الآن، واشتكى العديد من أولياء الأمور من أن أبناءهم من ذوى الإعاقات البصرية لم يتسلموا كتبهم الدراسية حتى الآن، وأن المدارس أبلغتهم بأن وزارة التربية والتعليم لم تطبع الكتب بطريقة برايل حتى الآن.

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التحرير

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