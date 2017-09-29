شادية ثابت: قرار إعطاء المرأة الحق في قيادة السيارات خطوة صحيحة

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أشادت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بالمرسوم الملكى الذى أصدره العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، الذى يعطى الحق للمرأة السعودية فى قيادة السيارة.

وأوضحت أن هذا القرار إنصاف للمرأة السعودية وتعظيم من شأنها، وأن هذا القرار خطوة صحيحة على طريق المساواة بين الرجل والمرأة، لافتة إلى أن المرأة لها حقوق متساوية مع الرجل، وشريك أساسي معه فى الحياة السياسية.

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وأضافت شادية ثابت في تصريحات صحفية لها اليوم، أن المرأة نصف المجتمع، ولا شك أن مساهماتها وتفاعلها مع مجتمعها سيعطى زخمًا إيجابيًا ملموسًا فى المجتمع والأسرة السعودية، كما أن هذا التطور الإيجابى الذى يشهده المجتمع السعودى فى السنوات والشهور الأخيرة لا شك أنه يعكس الرؤية الشبابية الواعية للقيادة السعودية فى سائر المجالات، قائلة: «لا يسعنا من مصر وفى عام المرأة المصرية 2017 إلا أن نحيي ونثمن هذا القرار والمرسوم الملكى الحكيم».

وتابعت: «هذا القرار يتزامن مع احتفالات مصر بعام المرأة... ليكون ذلك عام المرأة العربية وليس المصرية فقط».