وقفة لأهالي الفقاعي ضد رئيس مدينة أبو قرقاص: «وصفنا بالشحاتين».. والأخير يرد

التحرير

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نظام عدد من أهالي قرية الفقاعي التابعة لمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مسجد القرية؛ بسبب وصف رئيس المركز لهم بـ"الشحاتين" -حسب قولهم- عند تقدمهم بشكوى بوجود تعديات على أراضي الدولة، والمطالبة بإزالتها.

ورفع الأهالي لافتات مكتوبا عليها "إحنا بلد المخلصين"، و"أهالي الفقاعي شرفاء"، مطالبين محافظ المنيا بالتحقيق في الواقعة.

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وأكد بعض المشاركين في الوقفة أنهم رصدوا بعض التعديات على قطعة أرض بمساحة 3 أفدنة، وتقدم أحدهم بشكوى إلى رئيس المدينة الذي أخبره "انتم بلد الشحاتين مالكوش دعوة"، حسب قولهم.

من جانبه نفى العقيد محمد صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، في تصريحات لـ"التحرير" صحة الواقعة، مؤكدا أنها مفتعلة.