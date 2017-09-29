وزير الشباب يتفقد القرية الأوليمبية في بورسعيد (صور)

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تفقد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أعمال إنشاء القرية الأوليمبية بحي الضواحي.

ناقش "عبد العزيز" مهندسي جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المنفذة لأعمال القرية بتكلفة 110 ملايين جنيه كمرحلة أولى.

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وتضم القرية حمامي سباحة، وملعبي تنس، وملاعب كرة قدم خماسي، وصالة مغطاة، وساحة لألعاب النزال، وملاعب متعددة الأغراض، ومبنى اجتماعي، وملعب إسكواش، وملعب هوكي، وملعب الهدف، وملعب نجيل طبيعي لكرة القدم، ومنطقة لألعاب الأطفال، ومجمع مطاعم، إضافة إلى مركز طبي رياضي عالمي.