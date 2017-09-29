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تقرير: على بريطانيا الاستعداد "لاحتمالية" نشوب حرب بين أمريكا وكوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

تقرير: على بريطانيا الاستعداد "لاحتمالية" نشوب حرب بين أمريكا وكوريا الشمالية

04:52 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

نشوب حرب بين أمريكا وكوريا الشمالية

لندن- (أ ش أ):
أكد تقرير أصدره المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة، ضرورة استعداد بريطانيا "لاحتمالية حقيقية" لإندلاع حرب بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
ونقلت صحيفة "تليجراف" البريطانية - على موقعها الالكتروني اليوم، الجمعة، - عن التقرير القول إن اندلاع حرب بين واشنطن وبيونجيانج قد تخلف مئات الآلاف من الضحايا، بالإضافة إلى
إلحاق خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي، وستلقي بظلالها بصورة سلبية وستساهم في تعميق الأزمات الدبلوماسية والأوضاع المعقدة في شبه شرق آسيا.
ولم يرجح التقرير إندلاع الحرب، غير أنه أشار إلى وجود احتمالية حقيقية لنشوب هذه الحرب بشكل واقعي، في ظل تصاعد التوترات بين بيونجيانج والولايات المتحدة، منذ سنوات عكف
خلالها الشطر الشمالي على تطوير برنامجه النووي والصاروخي، ويبرر النظام في خطواته -التي دائما ما تلقى اعتراضات وإدانات دولية- بالضرورية لإحداث توازن في القوى مع الولايات المتحدة، وإحباط أية عمليات دولية بقيادة واشنطن تهدف إلى تغيير النظام في بيونج يانج، مثلما حدث في دول أخرى.
ولفتت إلى أن سلسلة التجارب الصاروخية والنووية التي أجرتها كوريا الشمالية خلال العام الجاري، خلقت حالة من القلق والمخاوف في نفوس المسئولين الأمريكيين، حول اقتراب الشطر الشمالي من تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.
ووفقا للصحيفة البريطانية، أوضح مسئولون أمريكيون رفيعو المستوى - في وقت سابق - أن واشنطن لن تقبل بامتلاك كوريا الشمالية لقدرات نووية مثل ما تملكها الصين وروسيا، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة تنظر في اللجوء إلى كافة الخيارات، بما في ذلك الخيار العسكري.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ، قد هدد في وقت سابق النظام الكوري الشمالي باستخدام القوة العسكرية لوقف تطوير برامج الأسلحة الكورية الشمالية.
يشار إلى أن المعهد الملكي للخدمات المتحدة، من أحد مراكز الفكر البريطانية وتأسس في عام 1831 ويعني بالقضايا العسكرية والأمنية، ومهمته الأساسية دراسة العلوم البحرية والعسكرية أو ما
يعرف ب"فن الحرب".

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