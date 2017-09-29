داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم دام بالقرب من مسجد شيعي بكابول
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم دام بالقرب من مسجد شيعي بكابول
04:51 م الجمعة 29 سبتمبر 2017
القاهرة- (د ب أ):
أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم دام بالقرب من مسجد شيعي في العاصمة الأفغانية كابول.
وقال التنظيم من خلال ذراعه الإخبارية "أعماق" إن الهجوم نفذه انتحاري.
كان الهجوم الذي وقع عند صلاة الجمعة قد أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرين شخصا آخرين.
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