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داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم دام بالقرب من مسجد شيعي بكابول

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مصراوي Masrawy

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم دام بالقرب من مسجد شيعي بكابول

04:51 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم دام بالقرب من مسجد شيعي بكابول

القاهرة- (د ب أ):

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم دام بالقرب من مسجد شيعي في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال التنظيم من خلال ذراعه "أعماق" إن الهجوم نفذه انتحاري.

كان الهجوم الذي وقع عند صلاة الجمعة قد أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرين شخصا آخرين.

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