داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم دام بالقرب من مسجد شيعي بكابول

القاهرة- (د ب أ):

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم دام بالقرب من مسجد شيعي في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال التنظيم من خلال ذراعه الإخبارية "أعماق" إن الهجوم نفذه انتحاري.

كان الهجوم الذي وقع عند صلاة الجمعة قد أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرين شخصا آخرين.