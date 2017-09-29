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"آشي" السعودي يستوحي مجموعته من الصحراء في أسبوع باريس للموضة

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مصراوي Masrawy

"آشي" السعودي يستوحي مجموعته من الصحراء في أسبوع باريس للموضة

04:49 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور- القصة الكاملة وراء ظهور فتاة ترتدي النقاب وسيقانها عارية

الألبوم التالى

بالصور- القصة الكاملة وراء ظهور فتاة ترتدي النقاب وسيقانها عارية

كتب - هشام عواض:

قدم المصمم السعودي آشي مجموعته الجديدة لربيع صيف 2018، ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة، ومجموعته مستوحاة من الكنوز الخفية في الصحراء العربية.

وجسد ذلك في مجموعة كلاسيكية تعددت ألوانها، خلافًا على ما كان يصمم هذا المصمم الشاب إذ ومنذ عشر سنوات اعتاد أن يحيك قطعاً من اللون البيج، أما هذه المرة فتعددت ألوان الباستيل لتعكس الجواهر والأحجار الكريمة التي تستخدم ضمن أزياء قاطني الصحراء، بحسب موقع "العربية نت".

وشكلت ألوان الزمردي الأخضر والأصفر الأنيق والفوشيا، مجموعة أزياء آشي لهذا الموسم. الكريب والأورجنزا والشيفون كانت أقمشة المجموعة الربيعية والصيفية.

أما الأكسسوارات فشوهدت الحقائب الأنثوية بامتياز التي صنعت من جلد التمساح بألوان راقية تناسب امرأة تحب الأناقة والتمييز في آن واحد.

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مصراوي Masrawy

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