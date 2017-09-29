سقوط عصابة سرقة "الموتسيكلات" في قبضة مباحث الأزبكية

كتب – فتحي سليمان:

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، بعد أن ارتكب 5 حوادث سرقة.

وردت معلومات إلى المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية بقيام كل من "سليمان إ ع"، 19 سنة، فني تبريد وتكييف، و"أحمد س ع 19سنة، عاطل، و"أحمد م ا"، 24 سنة، فني تبريد وتكييف بتكوينهم تشكيلاً عصابيا ً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية من المواطنين بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام دراجة بخارية.

وأعد رئيس المباحث، حملة أمنية قادها الرائد إسلام سمير معاون أول مباحث القسم والقوة المرافقة له أسفرت عن ضبطهم، اعترفوا بارتكاب 5 حوادث سرقة بهذه الطريقة.

وأرشد المتهمون عن ضبط كافة المسروقات التي احتفظوا بها لدي عملائهم ممن يتعاملون في الدراجات المسروقة.

حرر العميد محمود القاضي مأمور القسم محضراً بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.