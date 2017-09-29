مشيرة خطاب.. "حاصدة المناصب" تتطلع لليونسكو -(بروفايل)

كتبت- عايدة رضوان ونسمة فرج: قبل أكثر من عام وفي رحاب المتحف المصري بالتحرير، أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ترشيح السفيرة مشيرة خطاب، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، خلفًا للبلغارية "إيرينا بوكوفا" التي استحوذت على المنصب الدولي لثمانية أعوام متتالية.

وتُجرى انتخابات المدير العام الجديد لليونسكو يوم 9 أكتوبر المقبل بفرنسا، على أن تستمر رئاسة المرشح الفائز حتى عام ٢٠٢١. وشهد تاريخ "خطاب" العملي، العديد من النجاحات التي تمثلت في شغلها العديد من الوظائف الحكومية، وذلك عقب تخرجها بمرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1967، لتتدرج في السلك الدبلوماسي من ملحق إلى سفير ممتاز ومساعد لوزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية. وفي الفترة بين 1992 إلى 1994 علمت كسفيرة لدى جمهوريتي التشيك والسلوفاك، وكانت خطاب أول سفيرة لدى جمهورية جنوب أفريقيا بين عامي 1994 إلى 1999.

وشغلت مرشحة مصر لليونسكو، عدة مناصب مجتمعية؛ منها منصب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ورئيس لجنة برامج الطفل بمجلس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وعقب ثورة 25 يناير، تولت منصب وزيرة الدولة للأسرة والسكان في حكومة الفريق أحمد شفيق، فيما عملت كخبيرة ونائبة رئيس إحدى لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.

وفي ديسمبر 2013، احتلت "خطاب" المرتبة الثالثة ضمن أعظم 5 ناشطات في مجال حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن عملها كعضو في مجلس الإدارة الدولي لمجموعة المرأة في الدبلوماسية التي أسستها وزيرة الخارجية الإيطالية.

وعلى المستوى التعليمي، حصلت مرشحة اليونيسكو على درجة الدكتوراه في القانون الدولي الإنساني بكلية الاقتصاد والعلوم السياسيةجامعة القاهرة، كما حصلت على درجة الماجستير من جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية في العلاقات الدولية "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتحاد من أجل السلام - دراسة تحليلية".

كما تضمن تاريخها المهني: عضوية مجلس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، ونائب رئيس مؤسسة أفلاطون الدولية للتعليم المالي والاجتماعي للأطفال- أمستردام في الفترة بين 2008 و2011، وعضوية مجلس إدارة ونائب رئيس المنظمة الدولية لخطوط نجدة الأطفال أمستردام هولندا في الفترة ما بين 2003 و2009".