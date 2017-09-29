مشيرة خطاب.. "حاصدة المناصب" تتطلع لليونسكو -(بروفايل)
مشيرة خطاب.. "حاصدة المناصب" تتطلع لليونسكو -(بروفايل)
04:45 م الجمعة 29 سبتمبر 2017
السفيرة مشيرة خطاب
كتبت- عايدة رضوان ونسمة فرج:
قبل أكثر من عام وفي رحاب المتحف المصري بالتحرير، أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ترشيح السفيرة مشيرة خطاب، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، خلفًا للبلغارية "إيرينا بوكوفا" التي استحوذت على المنصب الدولي لثمانية أعوام متتالية.
وتُجرى انتخابات المدير العام الجديد لليونسكو يوم 9 أكتوبر المقبل بفرنسا، على أن تستمر رئاسة المرشح الفائز حتى عام ٢٠٢١.
وشهد تاريخ "خطاب" العملي، العديد من النجاحات التي تمثلت في شغلها العديد من الوظائف الحكومية، وذلك عقب تخرجها بمرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1967، لتتدرج في السلك الدبلوماسي من ملحق إلى سفير ممتاز ومساعد لوزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية. وفي الفترة بين 1992 إلى 1994 علمت كسفيرة لدى جمهوريتي التشيك والسلوفاك، وكانت خطاب أول سفيرة لدى جمهورية جنوب أفريقيا بين عامي 1994 إلى 1999.
وشغلت مرشحة مصر لليونسكو، عدة مناصب مجتمعية؛ منها منصب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ورئيس لجنة برامج الطفل بمجلس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وعقب ثورة 25 يناير، تولت منصب وزيرة الدولة للأسرة والسكان في حكومة الفريق أحمد شفيق، فيما عملت كخبيرة ونائبة رئيس إحدى لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.
وفي ديسمبر 2013، احتلت "خطاب" المرتبة الثالثة ضمن أعظم 5 ناشطات في مجال حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن عملها كعضو في مجلس الإدارة الدولي لمجموعة المرأة في الدبلوماسية التي أسستها وزيرة الخارجية الإيطالية.
وعلى المستوى التعليمي، حصلت مرشحة اليونيسكو على درجة الدكتوراه في القانون الدولي الإنساني بكلية الاقتصاد والعلوم السياسيةجامعة القاهرة، كما حصلت على درجة الماجستير من جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية في العلاقات الدولية "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتحاد من أجل السلام - دراسة تحليلية".
كما تضمن تاريخها المهني: عضوية مجلس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، ونائب رئيس مؤسسة أفلاطون الدولية للتعليم المالي والاجتماعي للأطفال- أمستردام في الفترة بين 2008 و2011، وعضوية مجلس إدارة ونائب رئيس المنظمة الدولية لخطوط نجدة الأطفال أمستردام هولندا في الفترة ما بين 2003 و2009".
وعملت السفيرة مشيرة خطاب باللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي السادس لمنظمة الصحة العالمية من أجل تعزيز الصحة في تايلاند، وعضوية مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيسة لجنة الأسرة والطفل (2000 – 2009)، وعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمعيات الأهلية، وعضوية مجلس إدارة مرفق تنظيم الكهرباء والطاقة ممثلة للمستهلك (2002 – 2009).
وأغلق باب التنافس مارس الماضي، على 9 مرشحين، بينهم السفيرة مشيرة خطاب، والتي حصلت على دعم المجموعة الأفريقية عبر قرار صدر عن القمة الأفريقية التي عقدت العام الماضي في رواندا.
ويتنافس على المنصب بجانب "خطاب"، المرشحة اللبنانية الرسمية "فيرا خوري"، التي تعمل منذ 20 عامًا في اليونسكو، ووزير الثقافة القطري السابق حمد عبد العزيز الكواري، مستشار أمير قطر للشئون الثقافية، كما دفعت فرنسا بوزيرة الثقافة والاتصال بالحكومة الفرنسية "أودري أزولاي"، كما تضم المنافسة مرشحين من أذربيجان وجواتيمالا والعراق ولبنان وفيتنام والصين.
وتهتم اليونسكو بالإعلان عن قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي، وهي مواقع تاريخية أو طبيعية وحمايتها وإبقائها سليمة أمر يطالب به المجتمع الدولي وليس من مهام المنظمة حماية هذه الأماكن، وفي كل سنة تحاول المنظمة النهوض بحرية التعبير وحرية الإعلام باعتبار أنهما من مبادئ حقوق الإنسان الأساسية عن طريق اليوم العالمي لحرية الإعلام الذى يحين في الثالث من شهر مايو من كل عام.
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