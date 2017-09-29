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دورتموند: إقالة أنشيلوتي مُخيبة للآمال

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دورتموند: إقالة أنشيلوتي مُخيبة للآمال دورتموند: إقالة أنشيلوتي مُخيبة للآمال

التحرير

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نفى بيتر بوس، المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني، أن تكون إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، من تدريب بايرن ميونيخ، حافزًا له ولفريقه، وذلك حسبما أفاد اليوم الجمعة، خلال تصريحات نقلها موقع "فور فور تو".

وقال المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند: "دائمًا ما يكون الأمر مُحبطًا حين يُقال زملائي، لكنني لا أعرف أسباب إقالة أنشيلوتي، بالنسبة لي كمدرب وإنسان، فإنه أمر مُخيب للآمال حين يُقال أحد الزملاء المدربين، ولا يجب أن أقول أكثر من ذلك".

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وأتم بيتر بوس بقوله: "إذا كان علينا أن نحصل على الحافز من إقالة مدرب، فإن ذلك لن يكون جيدًا، الدافع يجب أن يكون موجود دائمًا.. لسنا بحاجة لإقالة مدرب بايرن ميونيخ".

يذكر أن إدارة النادي البافاري قررت إقالة أنشيلوتي، عقب الخسارة الأربعاء الماضي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بثلاثية دون رد، في دوري أبطال أوروبا.

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التحرير

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