مورينيو: إصابة بوجبا أقرب لإصابة إبراهيموفيتش

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

صدم البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، جماهير الشياطين الحمر، بعد تأكيده غياب الفرنسي بول بوجبا، لاعب الفريق، لفترة طويلة.

وقال مورينيو، في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه مع كريستال بالاس: "بوجبا لن يتمكن من اللعب غدًا، إصابته ليست من النوع البسيط، مثلما حدث مع فالنسيا أو فيل جونز، لكنّها أقرب لإصابة إبراهيموفيتش وماركوس روخو".

كان روخو وإبراهيموفيتش قد تعرضا للإصابة، الموسم الماضي، بقطع في الرباط الصليبي، ولم يتحدد موعد عودتهما للملاعب حتى الآن.

وتابع مورينيو: "نحن نقدم فترة جيدة، ولدينا عقلية تتفهم أهمية المنافسة في جميع البطولات الممكنة، فرغم أننا لعبنا الأربعاء الماضي، ولم نصل إلى مانشستر سوى فجر الخميس، فإن الفريق مستعد للمباراة".

شاهد أيضا

وواصل: "نواجه فريقًا جيدًا، لديه مدرب (روي هودجسون) يمتلك خبرة كبيرة، ويفهم الكرة الإنجليزية، لكنّه بحاجة إلى الوقت، من أجل الوصول لهدفه مع الفريق".

واختتم بقوله: "بعد مباراة سيسكا موسكو، نحتاج للمداورة، لكنني لم أستقر على الأسماء التي لن تشارك، وأحتاج لتقييم الوضع بعد التدريبات غدًا".

ويواجه مانشستر يونايتد، نظيره كريستال بالاس، غدًا السبت، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.