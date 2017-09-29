يورجن كلوب يتحدث عن إقالة كارلو أنشيلوتي

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اهتم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بالحديث عن إقالة الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، من تدريب بايرن ميونيخ، وذلك قبل مباراة "الريدز" مع نيوكاسل، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي للمباراة، اليوم الجمعة: "لا يوجد الكثير من الأشياء التي تفاجئني في كرة القدم، كارلو مدرب ذو خبرة كبيرة، لكنّه لم يتكيف مع الوضع هناك، لكني واثق أنّه سيتجاوز هذه المرحلة".

وعن تعادل فريقه مع سبارتاك موسكو، قال: "استفدنا من البداية السيئة في دوري أبطال أوروبا، فهمنا أكثر طريقة لعب إشبيلية وسبارتاك.. لا أحب الحديث عن الانتقادات وآراء الآخرين، فكل ما يهمني هو القيام بدوري".

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وواصل: "كرة القدم مثل الحياة، لا بد لها من الاستمرار، وعلينا دائمًا تصحيح الأخطاء، وأعلم أن اللاعبين لديهم القدرة على تسجيل الأهداف، المهم التحلي بالثقة والإصرار على الوصول للمرمى".

واختتم كلوب بقوله: "واجهت رافا بينيتيز (المدير الفني لنيوكاسل يونايتد) من قبل، حينما كان مدربًا لليفربول، وانتصرت عليه مع ماينز بخماسية، أتمنى لو كان يتذكر الأمر".