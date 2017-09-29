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«أودي» تعلن بناء مصانع سياراتها الكهربائية في أنحاء العالم

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«أودي» تعلن بناء مصانع سياراتها الكهربائية في أنحاء العالم «أودي» تعلن بناء مصانع سياراتها الكهربائية في أنحاء العالم

التحرير

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تعكف شركة "أودي" الألمانية العملاقة، على توسيع نطاق إنتاج سياراتها التي تعمل بالكهرباء أو بمحركات هجين قادرة على التعامل مع الوقود المحروق والتيار الكهربائي.

وبحسب موقع "أوتوموتيف نيوز"، فإن الشركة الألمانية تكثف من عملية إنتاج سياراتها الكهربائية المختلفة، بإنشاء العشرات من المصانع في جميع انحاء العالم.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات عزمها إنتاج سيارات كهربائية بشكل يفوق إنتاجها من الوقود المحروق، لاسيما في ظل المطالبات البيئية بتقليل الاعتماد على السيارات غير الصديقة للبيئة.

 

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التحرير

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