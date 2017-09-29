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تعرف على مرض الزهايمر.. وكيفية علاجه.. إنفوجراف

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مصراوي Masrawy

تعرف على مرض الزهايمر.. وكيفية علاجه.. إنفوجراف

04:13 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

تعرف على مرض الزهايمر.. وكيفية علاجه.. إنفوجراف

ونعرض لكم في هذا الإنفوجراف بعض الإحصائيات عن مرض

مرض الزهايمر هو مرض يصيب العقل، فيُضعِف وظائفه الإدراكية مثل التفكير والوعي والذاكرة، وتسوء حالة المريض بشكل تدريجي حتى حدوث الوفاة.

 

أما عن العوامل التي تجعلك عرضة للمرض:

1- إصابة أعضاء من العائلة بالزهايمر.

2- تعرض الرأس للصدمات.

3- التدخين.

4- الكحوليات.

5- ارتفاع ضغط الدم.

6- ارتفاع نسبة في الدم.

7- مرض السكري.

 

وهناك بعض الطرق للتعامل مع المريض من أجل تنشيط عقله دون التأثير على شعوره بالسلب:

1- تذكيره بالشخصيات عبر الصور.

2- تذكيره بالتواريخ باستخدام نتيجة.

3- تذكيره بالواجبات والمسئوليات عبر أجندة أو لوحة بيضاء.

4- تقليل عدد قطع الأثاث.

5- إبعاد المرايات عن أماكن تواجدهم.

6- إلباسهم ثياب وأحذية مريحة.

 

ونعرض لكم في هذا الإنفوجراف بعض الإحصائيات عن مرض ألزهايمر وكيفية علاجه:

تعرف على مرض الزهايمر.. وكيفية علاجه.. إنفوجراف

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مصراوي Masrawy

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