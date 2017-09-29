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الجزائر: إرهابي خطير يسلم نفسه للسلطات بولاية سكيكدة

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مصراوي Masrawy

الجزائر: إرهابي خطير يسلم نفسه للسلطات بولاية سكيكدة

04:17 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

الجزائر: إرهابي خطير يسلم نفسه للسلطات بولاية سكيكدة

إرهابي خطير يسلم نفسه للسلطات بولاية سكيكدة

الجزائر- (أ ش أ):

سلم إرهابي خطير، يدعى "يعقوب" والذي كان ينشط كمسئول عن مجموعة إرهابية، نفسه اليوم الجمعة للسلطات العسكرية الجزائرية بولاية "سكيكدة" وبحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، وكمية من الذخيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية - في بيان لها اليوم - أنه "في إطار مكافحة الإرهاب و بفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم صباح اليوم الإرهابي الخطير "ش. محمد" المدعو "يعقوب" نفسه للسلطات العسكرية بسكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة وبحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة".

وأضاف بيان الوزارة بالقول :"إن هذه النتائج تؤكد مرة أخرى نجاح رؤية الجيش الوطني الشعبي في القضاء على ظاهرة الإرهاب والتصدي لكل محاولة تستهدف زعزعة استقرار بلادنا''.

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مصراوي Masrawy

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