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طالبان تقتل 33 عنصرا من قوات الأمن الأفغانية في اقليم واحد خلال أسبوع

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مصراوي Masrawy

طالبان تقتل 33 عنصرا من قوات الأمن الأفغانية في اقليم واحد خلال أسبوع

04:12 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

طالبان تقتل 33 عنصرا من قوات الأمن الأفغانية في اقليم واحد خلال أسبوع

طالبان تقتل 33 عنصرا من قوات الأمن الأفغانية

كابول- (د ب أ):
قُتل 33 شرطيا أفغانيا على يد عناصر طالبان خلال أسبوع واحد فقط في اقليم فرح غربي البلاد .
وفى الهجوم الاخير الذى وقع في الإقليم النائي أمس الخميس، هاجم عدد كبير من المسلحين موقعا أمنيا في منطقة بالا بولوك، وفقا لما ذكرته جميلة أميني، رئيسة مجلس إقليم فرح لوكالة الانباء الألمانية ( د ب أ).
وقالت اميني إن "سبعة من عناصر الشرطة الوطنية الافغانية قتلوا بالإضافة إلى اختطاف اثنين"..
وفى هجوم استهدف مركزا أمنيا ليلة أول أمس، الأربعاء، في مدينة فرح عاصمة الإقليم لقى خمسة من قوات الشرطة حتفهم.
وذكرت أمينى أن متمردين مسلحين هاجموا مركزا في وسط منطقة بوهت كوه يوم الثلاثاء ما أسفر عن مقتل 11 من رجال الشرطة.
وكما هاجمت حركة طالبان يوم الاثنين مواقع الشرطة في مدينة فرح ومنطقة بوشت رود مع المتمردين، مما اسفر عن مقتل 10 من رجال الشرطة.
وقالت أميني إن مئات المدنيين يغادرون الإقليم كل اسبوع وسط تدهور الوضع الأمني..
ويبلغ عدد سكان الإقيم حوالي 500 ألف نسمة ويشترك في حدود مع إيران. كما تقع بالقرب من أكبر اقليم منتج للأفيون في أفغانستان وهو هلمند. وهذا يجعل اقليم فرح معبرا جيدا لتهريب المخدرات - التي تعد مصدر الدخل الرئيسي بالنسبة لطالبان.

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